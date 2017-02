Sept à huit : les petites reines de Kaboul  

En Afghanistan, les femmes n'ont pas le droit de faire du vélo. Nées dans une société conservatrice toujours menacée par les Talibans, elles doivent se couvrir, se marier jeunes et restent largement exclues de l'espace public. Pourtant, une vingtaine de jeunes filles bravent ce tabou, les insultes et les menaces. Elles ont, sous la houlette du premier coureur cycliste professionnel d'Afghanistan, formé une équipe cycliste et roulent chaque semaine.