Folle Amanda : Michèle Bernier "Sa liberté m'a plu"

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Soirée exceptionnelle le 21 janvier prochain. Afin de célébrer le 50ème anniversaire de Au théâtre ce soir, TF1 diffusera, en direct depuis le théâtre de Paris, une version inédite de Folle Amanda. Pour l’occasion, la pièce sera rejouée dans l’esprit de l’époque dans un décor et des costumes aux couleurs seventies.



Michèle Bernier tiendra le rôle principal d’Amanda, rôle créé à l’origine par et pour Jacqueline Maillan. "J’ai toujours été fan de Jacqueline Maillan", confie la comédienne. "Je l’ai vue plusieurs fois sur scène. J’étais bluffée de voir ce qu’elle faisait de ses personnages. Je ne l’ai jamais rencontrée. Mais il y a des personnes, comme ça, qui nous impressionnent et que l’on n’ose même pas approcher".



Un personnage haut en couleur

Amanda est une ancienne chanteuse de music-hall qui a tendance à vivre au jour le jour. Elle décide de tout plaquer par amour. Mais se sépare finalement de son mari. Alors qu’elle se retrouve à court d’argent, on lui propose d’écrire ses mémoires. Ce qui n’est pas au goût de son ex-mari , Philippe (Patrick Braoudé), ministre en exercice. "Avec cette pièce, on est dans le paroxysme de la drôlerie", affirme Michèle Bernier. "C’est un rôle vraiment amusant à incarner. Amanda est je-m’en-foutiste. J'aime sa liberté. Elle n’a aucune amertume même si elle a arrêté sa passion. C’est un personnage comme on en voit rarement aujourd’hui au théâtre. Il faut dire que c’était une toute autre époque. Les gens étaient plus détendus…"

Une pièce remise au goût du jour

Si les metteurs en scène ont veillé à respecter la pièce d’origine, il a tout de même été question de la moderniser un peu. "On n’a pas modifié le texte, on a juste coupé des répétitions. Cette pièce durait 2h30 à l’époque. Il fallait que ce soit un peu plus rythmé pour un direct", explique Marie Pascale Osterrieth, la metteur en scène. "Et puis, on a un peu modifié des expressions. Avant, quand on posait une question on disait : "Veux-tu", aujourd’hui, on aurait plutôt tendance à dire "Tu veux". L’équipe a pris le soin de rendre les décors attractifs et de travailler sur les jeux de lumière. Michèle Bernier, quant à elle, n’a pas hésité à porter un boa, même si elle avoue que "ce n’est pas tout à fait naturel pour elle".

Un casting d’exception

Pour l’occasion, Michèle Bernier donne la réplique à Arielle Dombasle (qui incarne Lucette, sa sœur) avec laquelle elle avait déjà joué dans les Frangines. "C’est une femme généreuse et bienveillante. Elle est sans filtre et c’est très agréable", précise la comédienne. Au casting également, Patrick Braoudé (son ex-mari), Philippe Lelièvre (un antiquaire), Pierre Cassignard (Loulou, l’accompagnateur), Roland Marchisio (Mr Felix, le restaurateur), Djibril Pavadé (le jeune voisin) et Tiphaine Daviot (la jeune voisine).

Toute l’équipe se retrouvera le 13 janvier au théâtre de Paris pour 10 représentations exceptionnelles et se donnera la réplique en direct sur TF1 le 21 janvier prochain à 20h55.





