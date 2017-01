Folle Amanda : ce qui vous attend samedi !  

C'est l'événement incontournable de ce début d'année 2017 : "Folle Amanda" au Théâtre de Paris. Un lieu magique,une distribution prestigieuse qui vous emmènera dans les folles années 70. Michelle Bernier sera Amanda et donnera la réplique à Arielle Dombasle, Patrick Braoudé et Philippe Lelièvre dans cette pièce de théâtre déjantée, mise en scène pas Marie Pascale Osterrieth, A quelques jours de la diffusion de la pièce en direct sur TF1, on retrouve le cast en pleine répétition. Rendez-vous samedi 21 janvier à partir de 20h55 sur TF1 pour Folle Amanda !