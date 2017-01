Folle Amanda : Les comédiens découvrent le décor  

"Folle Amanda" est une aventure. Jusqu'à la diffusion, on vous propose d'entrer dans les coulisses de la préparation de la fameuse pièce Folle Amanda. Après la découverte du décor (encore en construction), la lecture de la pièce par les comédiens Michèle Bernier, Arielle Dombasle, Patrick Braoudé, l'enregistrement des chansons de la pièce, c'est au tour des comédiens de découvrir pour la première fois le décor qui commence tout juste à être installé au Théâtre de Paris. A venir, la visite " so Vip" des coulisses avec Philippe Lelièvre en personne et les dernières répétitions. Rendez-vous le samedi 21 janvier à 20h55 sur TF1 pour Folle Amanda !