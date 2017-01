Folle Amanda : les coulisses de la construction du décor  

Michèle Bernier se produira sur scène en direct sur TF1 samedi 21 janvier à 20h55 ! La comédienne reprend le rôle mythique d’Amanda, joué par l'inoubliable Jacqueline Maillan dans les années 70. Dans cette pièce diffusée pour la première fois dans "Au théâtre ce soir" en 1974, Amanda est une ancienne chanteuse de music-hall rêve de gloire et de paillettes. Elle vit au jour le jour tout en restant optimiste. A court d'argent, elle veut publier ses mémoires mais son ex-mari, Philippe, ministre en exercice, veut l'en dissuader... Michèle Bernier incarnera donc Amanda et sera entourée d'une distribution prestigieuse. Elle donnera notamment la réplique à Arielle Dombasle et Patrick Braoudé dans cette pièce de théâtre déjantée, mise en scène pas Marie Pascale Osterrieth, qui vous emmènera dans les folles années 70 !