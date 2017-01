Folle Amanda : en enregistrement studio avec Michèle Bernier  

"Folle Amanda" est une aventure. Jusqu'à la diffusion, on vous propose d'entrer dans les coulisses de la préparation de la fameuse pièce Folle Amanda, diffusée originellement dans les années 70. Après la découverte du décor et la lecture de la pièce par les comédiens Michèle Bernier, Arielle Dombasle, Patrick Braoudé. On retrouve aujourd'hui Michèle Bernier en plein enregistrement des chansons de la pièce. Et en cadeau, les paroles du premier couplet de "Paris, Paris" ... Paris, Paris, où tout est bleu, car à Paris, même le ciel est amoureux. Paris, Paris... c'est pour un jour, ou même une heure, Où cet instant dure toujours.. Paris, Paris. Rendez-vous le samedi 21 janvier à 20h55 sur TF1 pour Folle Amanda !