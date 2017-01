A l’occasion du 50ème anniversaire de "Au Théâtre ce soir", soirée exceptionnelle en perspective avec l’un des plus grands succès du théâtre populaire français. La pièce et comédie mythique "Folle Amanda", signée par Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy et produite par Philippe Thuillier (ADL TV), se rejoue pour une représentation unique, en direct du Théâtre de Paris. Michèle Bernier tient le rôle principal d’Amanda, rôle créé par Jacqueline Maillan, avec pour partenaires Arielle Dombasle, Patrick Braoudé, Pierre Cassignard, Philippe Lelièvre, Roland Marchisio, Djibril Pavadé et Tiphaine Daviot.Pour l’occasion, "Folle Amanda" est jouée dans l'esprit de l'époque dans un décor et des costumes aux couleurs seventies.Amanda, ancienne célèbre chanteuse de music-hall, a renoncé à sa carrière par amour… Toujours optimiste, elle vit désormais, au jour le jour, entourée de sa sœur Lucette et de ses fidèles amis. À court d'argent, elle veut publier ses mémoires. Mais son ex-mari Philippe, ministre en exercice, veut l'en dissuader... A 20h55, Alessandra Sublet vous emmènera dans les coulisses du Théâtre de Paris et vous fera découvrir les derniers préparatifs avant le lever de rideau !