EXCLU - Christophe Beaugrand : "Un jour j'aurai peut-être des abdos grâce à Messmer"

Par Marine Madelmond

1/ Comment s’est déroulée cette nouvelle expérience d’hypnose avec Messmer ?

Comme Messmer a déjà travaillé avec moi à plusieurs reprises, il a un accès au cerveau qui est plus rapide. C’est assez inquiétant quand on y pense. Il y a une relation de confiance qui s’est établie entre lui et moi car je commence à le connaître vraiment. Ça ne peut fonctionner que s’il y a un lâcher prise et une confiance. Je sais qu’il ne me fera pas faire n’importe quoi. On sait qu’on est entre de bonnes mains.

2/ Vous avez déjà participé à une émission de Stars sous hypnose, cette deuxième fois était-elle plus facile ?

Pour moi l’enregistrement de l’émission reste très vague. Je ne me souviens jamais très bien de ce qu’il s’est passé sur le plateau. Je vais regarder avec intérêt l’émission. J’ai très peu de souvenir car j’étais dans un état second. On ne se rend pas toujours compte de tout.

3/ Étiez-vous sceptique avant d’être hypnotisé pour la première fois ?

J’étais plutôt sceptique. Je n’y croyais pas beaucoup. Mais j’étais très curieux de découvrir cette expérience et qu’on me prouve que c’était vraiment réel. Bon, maintenant je sais (rires).

"La séquence était démente"

4/ Quelle est l’expérience qui vous a le plus marqué ?

Je me suis battu contre un requin, et j’étais extrêmement fier de l’avoir embroché. J’ai vraiment eu l’impression d’avoir sauvé ma vie. J’ai aussi participé au sketch avec Sandrine Quétier dans le rôle du policier. Elle ne m’a même pas reconnu, c’était surréaliste. Dans ses yeux, on voyait que ce n’était pas la même personne. On se connait depuis très longtemps, et elle m’a regardé de façon très méchante. Elle n’a pas arrêté de m’insulter. La séquence était démente.

5/ A quoi avez-vous pensé avant d’être hypnotisé ?

On n’a pas le temps de penser, car Messmer nous prend par surprise. Ça va très vite. Juste avant l’émission, dans les coulisses, il nous prépare et nous conditionne. C’est aussi pour ça qu’on est aussi réceptif durant l’émission.

6/ Maintenant que vous êtes habitué à l’hypnose, avez-vous envie d’utiliser cette méthode dans un autre domaine ?

J’aimerais bien aller avec Messmer dans une réunion pour demander une augmentation, ou alors, s’il pouvait m’hypnotiser pour réussir à me faire faire du sport, je lui en serais très reconnaissant. Je suis vraiment feignant donc si je peux être un champion dans mon esprit, ça peut fonctionner. Un jour, j’aurai peut-être des abdos.

