EXCLU : Laury Thilleman, Christophe Beaugrand…stars et anonymes partagent leur expérience de l’hypnose

Messmer est de retour. Samedi, les téléspectateurs seront aux premières loges pour assister à une séance d’hypnose originale. En effet, le célèbre artiste québécois sera entouré d’Arthur, Sandrine Quétier, Priscilla Betti, Andy Cocq, Christine Bravo, Waly Dia, Christophe Beaugrand, Laury Thilleman et Chris Marques. Comment vont-ils réagir face aux pouvoirs de Messmer ? Quelques heures avant la diffusion, ils partagent leur expérience.

Laury Thilleman, 25 ans : "Grâce à Messmer, j’ai découvert que j’étais très réceptive à l’hypnose. Par la suite, j’ai eu d’autres expériences dans un cadre plus médical et je sais que cela fonctionne incroyablement bien sur moi. Je suis un bon sujet. Pour cette deuxième fois, j’appréhendais plus que la première d’autant que j’avais un torticolis le jour du tournage. J’avais vraiment peur de me faire mal, mais Messmer a réussi à me mettre dans de bonnes conditions."

Mélissa, 22 ans : "Pour être tout à fait honnête, j’étais vraiment dubitative sur le sujet. Finalement, je me suis laissée prendre au jeu. Il fallait que je mette mes doigts l’un en face de l’autre et observer l’écart qu’il y avait entre eux. Messmer disait : ‘A mon claquement de doigt, vos doigts vont se rapprocher jusqu’à se toucher. Vous ne pourrez plus décoller vos deux doigts’. A ma grande surprise, c’est ce qu’il s’est produit. J’étais consciente mais j’étais incapable de contrôler mes doigts. J’ai ressenti une grande fatigue et un coup de chaud m’envahir au moment où je fixais Messmer dans les yeux."

Christophe Beaugrand, 40 ans : "Au départ, j’étais plutôt sceptique. Je n’y croyais pas beaucoup. Pour moi l’enregistrement de l’émission reste très vague. Je ne me souviens pas très bien de ce qu’il s’est passé sur le plateau. Je vais regarder avec intérêt l’émission. D'ailleurs, j'aimerais bien aller à une réunion avec Messmer pour demander une augmentation (rires). "

Les stars vont perdre le contrôle !