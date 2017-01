Stars sous hypnose : Bonne nouvelle, l’émission est de retour le 28 janvier !

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Après des mois d’absence, le duo Arthur et Messmer vous avez manqué ? Rassurez-vous, il revient dès ce mois-ci pour une représentation exceptionnelle. Gardez en tête le 28 janvier à 20h55, date à laquelle le fascinateur fera perdre le contrôle d’eux-mêmes à nos stars invitées sur le plateau, dans le but d’amuser les spectateurs et de les faire croire en l’incroyable. Car oui, Messmer est bien capable de prendre le contrôle de l’esprit de ceux qu’il hypnotise en quelques secondes seulement.

Ils sont huit à ne pas avoir froid aux yeux et à oser se prêter au jeu de l’hypnose : Sandrine Quétier, Priscilla Betti, Andy Cocq, Christine Bravo, Waly Dia, Christophe Beaugrand, Laury Thilleman et Chris Marques. Qu’ils se tiennent prêts, au cours de la soirée, ils vont vivre des aventures invraisemblables, lors de caméras cachées ou de séquences tournées directement sur le plateau du programme. Bon à savoir, Moundir et la chanteuse Anaïs Delva vous préparent également de belles surprises au cours de l’émission. Connaissant le capital humoristique de certains des participants tels que Christophe Beaugrand et Chris Marques notamment, il y a fort à parier que la soirée va être riche en rebondissements.

Rendez-vous le 28 janvier prochain à 20h55 sur TF1 pour retrouver les nouvelles aventures de l’hypnotiseur.