Stars sous hypnose : Un nouveau rendez-vous inédit le 24 février !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Messmer n'a pas dit son dernier mot. Après avoir hypnotisé Christophe Beaugrand, Sandrine Quétier, Priscilla Betti, Andy Cocq, Christine Bravo, Waly Dia ou encore Laury Thilleman, le Québécois est de retour pour une nouvelle soirée inédite placée sous le signe de la magie. Pour ce nouveau numéro, l'artiste a convié une pluie de stars : Baptiste Giabiconi, Jarry, Élodie Gossuin, Kevin Razy, Cyril Feraud, Willy Rovelli, Erika Moulet, Moundir et Artus. Et ces derniers ne sont pas au bout de leur peine. Voici un aperçu de ce qui vous attend le 24 février prochain.

Élodie Gossuin, l'ancienne Miss France et animatrice radio va se faire hypnotiser par Messmer. La jeune femme va se réveiller à la maternité dans la peau d'une maman de... huit bébés ! Une situation délicate dans laquelle personne n'aimerait se retrouver. Comment la jeune femme, elle-même mère de famille, va-t-elle appréhender la nouvelle ? Réponse vendredi 24 février.

L'humoriste Jarry va devoir protéger un œuf qu'il a lui-même pondu. Une situation étrange et extrêmement gênante qui devrait à coup sûr vous faire hurler de rire ! De son côté, Kevin Razy va devenir un cowboy, plus vrai que nature ! Mais c'est loin d'être tout. Plongé dans un bain de glace, Baptiste Giabiconi va vivre une expérience inédite dont il va se souvenir longtemps ! Quant à Cyril Féraud, Erika Moulet, Artus, Moundir et Willy Rovelli, ils vont se confronter à des situations plus incongrues les unes que les autres !



Ne manquez pas un nouveau numéro 100% inédit de Stars sous hypnose vendredi 24 février à 20h55 sur TF1 !