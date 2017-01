Christophe Beaugrand débarrassé de sa peur des serpents  

Les serpents ce n’est pas vraiment ce qu’apprécie le plus Christophe Beaugrand. C’est bien connu, l’hypnose est souvent utilisée pour guérir les phobies en tout genre. C’est justement ce qui intéresse Messmer qui va lui faire oublier sa phobie et va même aller plus loin, lui faire aimer l’espèce ! Sous hypnose, Christophe Beaugrand se retrouvera fasciné devant le reptile… On vous laisse regarder cette scène incroyable ! - Extrait du replay « Stars sous hypnose » inédit du 28 janvier 2017 à (re)voir sur MYTF1.