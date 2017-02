Cocorico ! Jarry le poulet fait son come-back  

Elles vous ont manqué, n’est-ce pas ? Ce soir, elles sont de retour : les stars… sous hypnose bien sûr ! Pendant plus de deux heures, corps et esprits des invités seront contrôlés par Messmer, l’hypnotiseur hors-pair et ce, pour notre plus grand plaisir. Come-back ! Jarry le poulet est de retour. En effet, l’humoriste, hypnotisé par Messmer, se réveille dans une basse-cour affublé d’un costume de poulet. Il s’apprête à vivre une aventure incompréhensible et déroutante. Après avoir pondu son premier œuf, Jarry, épris par la coquille, protégera sa progéniture coûte que coûte. Dans un premier temps, il cachera l’œuf sous une botte de paille pour ensuite adopter le comportement d’une véritable poule afin de ne pas éveiller les soupçons du fermier qui n’attend qu’une chose : déguster un bon œuf au plat. Ce dernier se laissera-t-il berner par la situation ? Découvrez-le sans plus attendre ! — Extrait de l’émission « Stars sous hypnose » diffusée le 24 février 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.