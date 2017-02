Confession du soir : Erika Moulet adore le nudisme !  

Elles vous ont manqué, n’est-ce pas ? Ce soir, elles sont de retour : les stars… sous hypnose bien sûr ! Pendant plus de deux heures, corps et esprits des invités seront contrôlés par Messmer, l’hypnotiseur hors-pair et ce, pour notre plus grand plaisir. Après le passage remarqué de Baptiste Giabiconi, qui, comme souvent, a émoustillé la gent féminine – et pas que –, la température continue de grimper sur le plateau de Stars sous hypnose. Messmer transforme les lunettes de Jarry en un véritable rayon infrarouge qui permettrait à celui ou celle qui les porte de voir les gens complètement nus. C’est une occasion à ne pas manquer pour Erika Moulet, elle avouera même adorer le nudisme lorsqu’arrive son tour. Regardez ! — Extrait de l’émission « Stars sous hypnose » diffusée le 24 février 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.