Demain à 20h55, Arthur et Messmer vous proposent un numéro inédit de Stars sous hypnose  

Pendant plus de deux heures, vous allez découvrir des stars telles que vous ne les avez jamais vues dans des situations exceptionnelles ! Sous hypnose, elles vont vivre des aventures aussi drôles qu’incroyables, des expériences uniques, des fous rires mais aussi de l’émotion.Baptiste Giabiconi, Jarry, Elodie Gossuin, Kevin Razy, Cyril Feraud, Willy Rovelli, Erika Moulet, Moundir et Artus ont accepté de se prêter au jeu et d’être hypnotisés par Messmer, le fascinateur. Une chose est sûre, le fou rire sera de la partie. Rendez-vous vendredi 24 février 2017 à 20h55 sur TF1.