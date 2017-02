Devinette ! Que fait le doigt magique ?  

Elles vous ont manqué, n’est-ce pas ? Ce soir, elles sont de retour : les stars… sous hypnose bien sûr ! Pendant plus de deux heures, corps et esprits des invités seront contrôlés par Messmer, l’hypnotiseur hors-pair et ce, pour notre plus grand plaisir. Elodie Gossuin, Jarry, Cyril Feraud, Willy Rovelli, Moundir, Erika Moulet, Kevin Razy, Artus (qui n’est pas réceptif) et Baptiste Giabiconi sont les personnalités du jour. Messmer fait son apparition et c’est aux côtés d’Arthur qu’il va, avec le talent qu’on lui connaît, endormir les convives de la soirée. Une chose est sûre, quand le « doigt magnétique » pointe le bout de son nez, les invités ne peuvent que rejoindre les bras de Morphée. Regardez ! — Extrait de l’émission « Stars sous hypnose » diffusée le 24 février 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.