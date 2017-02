Dingue ! Kevin Razy est sous le choc  

Hypnotisé par Messmer, Kevin Razy a vécu une aventure extraordinaire entre le rêve et la réalité. L’humoriste a remonté le temps et s’est retrouvé avec Florent Peyre dans une aventure rocambolesque mêlant braquage, règlements de comptes, danse et interrogations… Le tout dans un univers Far West des plus réels. Que lui est-il arrivé ? Pour quelle raison est-il déguisé en cow-boy ? Et surtout, pourquoi est-il recherché par le chérif de la ville ? Pour le savoir, rendez-vous vendredi 24 février à 20h55 sur TF1.