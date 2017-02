Flashback ! Les premiers pas de Jarry en volaille  

Elles vous ont manqué, n’est-ce pas ? Ce soir, elles sont de retour : les stars… sous hypnose bien sûr ! Pendant plus de deux heures, corps et esprits des invités seront contrôlés par Messmer, l’hypnotiseur hors-pair et ce, pour notre plus grand plaisir. Souvenez-vous, vous aviez ri aux éclats devant les images de Jarry déguisé en poulet et arrêté pour avoir dérobé un fruit. Rien que pour vous, nous vous proposons de revoir ce moment culte. Et comme toujours, le fou rire est garanti ! Regardez ! — Extrait de l’émission « Stars sous hypnose » diffusée le 24 février 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.