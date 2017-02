Hot ! Baptiste Giabiconi prend son bain en public  

Elles vous ont manqué, n’est-ce pas ? Ce soir, elles sont de retour : les stars… sous hypnose bien sûr ! Pendant plus de deux heures, corps et esprits des invités seront contrôlés par Messmer, l’hypnotiseur hors-pair et ce, pour notre plus grand plaisir. Tout comme l’arrivée de Baptiste Giabiconi, qui, hypnotisé par Messmer, décide de prendre un bain glacé. Vêtu d’un simple maillot, le beau gosse aux abdos d’acier fait trempette dans une eau gelée sans ressentir le moindre effet. Les invités sont estomaqués. Regardez ! — Extrait de l’émission « Stars sous hypnose » diffusée le 24 février 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.