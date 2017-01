Sous hypnose, Andy Cocq est persuadé de s’appeler Barnabé Cracotte  

Messmer choisit Andy Cocq pour une expérience à mourir de rire ! Après un test de réceptivité, il va l’endormir et va lui faire oublier son identité ! Au réveil, Andy Cocq est convaincu de s’appeler … Barnabé Cracotte, un nom qui gardera tout le long de la soirée ! Regardez ! Arthur et Messmer sont de retour pour un nouveau numéro de Stars sous hypnose ! Le temps d’une soirée, Sandrine Quetier, Priscilla Betti, Andy Cocq, Christine Bravo, Waly Dia, Christophe Beaugrand, Laury Thilleman et Chris Marques vont perdre le contrôle d’eux même, dans un seul et unique but … s’amuser et vous faire croire en l’incroyable ! Ils ont accepté de se prêter au jeu et d’être hypnotisés par Messmer, le fascinateur pour vivre des expériences uniques, des fous rires mais également de l’émotion. Messmer va les confronter à des situations invraisemblables lors de caméras cachées ou séquences en plateau. Extrait du replay « Stars sous hypnose » inédit du 28 janvier 2017 à (re)voir sur MYTF1.