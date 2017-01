Sous hypnose, le jeu de la chaise musicale vire au supplice pour Arthur et ses invités  

Quand Messmer hypnotise Baptiste Giabiconi, Ahmed Sylla, Anggun, Linda Hardy, Jarry, Jeff Panacloc et sa marionnette ils sont tous debout prêts à jouer au jeu de la chaise musicale. Mais la chaise rouge devient électrique, glissante et, toujours sous hypnose, nos invités ne vont plus savoir comment on s’assoit. Mais cette chaise magique peut aussi donner du plaisir… surtout à Jarry, très réceptif à cet état second…. Et Jarry prend Arthur sur ses genoux et lui inflige une fessée … La preuve en images… Extrait du Replay « Stars sous hypnose » du 28 janvier 2017 à revoir sur MYTF1.