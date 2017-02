Incontrôlable ! Moundir est en transe  

Elles vous ont manqué, n’est-ce pas ? Ce soir, elles sont de retour : les stars… sous hypnose bien sûr ! Pendant plus de deux heures, corps et esprits des invités seront contrôlés par Messmer, l’hypnotiseur hors-pair et ce, pour notre plus grand plaisir. Et celui de Moundir à en croire ces images. En effet, le plus célèbre des aventuriers est en pleine transe. La raison ? Après un voyage express sur Mars, il est temps de rentrer. Les invités regagnent leur vaisseau et se dirigent vers la planète Terre. Les ceintures sont bouclées, la descente s’amorce. La pression est telle que Moundir ne peut contrôler ses muscles ; ses yeux se révulsent, sa langue, elle, est de sortie. Regardez ! — Extrait de l’émission « Stars sous hypnose » diffusée le 24 février 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.