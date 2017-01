Jarry, au commissariat, déguisé en poulet malgré lui !  

L’humoriste Jarry pense être dans ce studio pour enregistrer une nouvelle émission, jusqu’à ce qu’il voit Messmer entré dans sa loge. Ce dernier prend contact et l’endort de suite. Jarry va vivre une aventure incompréhensible et déroutante. Endormi, Jarry ne va plus du tout se souvenir de ce qu’il va s’en suivre à son réveil. Dans un état hypnotique somnambulique, Jarry est costumé en poulet puis transporté dans un faux bureau de police, reconstitué pour l’occasion. Comment va-t-il réagir quand il rouvrira les yeux et se verra dans la peau d’un suspect en costume de poulet, menotté dans ce commissariat. ? Regardez cette séquence hilarante et incroyable ! Extrait du Replay « Stars sous hypnose » du 28 janvier 2017.