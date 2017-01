Jeff Panacloc et Jean-Marc sous hypnose ne font plus que… deux !  

Jeff Panacloc, le célèbre ventriloque, et sa marionnette Jean-Marc sont les invités d’Arthur. L’hypnotiseur Messmer va les dissocier en les mettant sous influence de l’un et l’autre. Expérience incroyable puisque Jeff ne contrôle plus Jean-Marc, mais l’inverse se fait, la marionnette contrôle le ventriloque. Voire même changement de personnalité, quand Jean-Marc devient Jeff et Jeff devient Jean-Marc... Preuve en image. Extrait du Replay « Stars sous hypnose » du 28 janvier 2017 à revoir sur MYTF1.