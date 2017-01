Laury Thilleman, Christophe Beaugrand, Priscilla et Andy Cocq dans un voyage émotionnel  

C’est un trip dont ils se souviendront longtemps. C’est dans un parc d’attraction et plus précisément dans le grand 8 que Messmer va débuter une nouvelle démonstration d’hypnose totalement incroyable. Dans une vitesse folle, les invités, Laury Thilleman, Sandrine Quétier, Christophe Beaugrand, Priscilla et Andy Cocq vont faire un looping, prendre des tournants, passer sous l’eau et même avoir le sentiment de se faire attaquer par un requin ! C’est l’apocalypse sur le plateau, même le public est réceptif aux pouvoirs de Messmer le fascinateur qui se retrouve à devoir gérer des réactions imprévues ! Regardez ! - Extrait du replay « Stars sous hypnose » inédit du 28 janvier 2017 à (re)voir sur MYTF1.