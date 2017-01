Linda Hardy et Anggun voient tout le monde nu grâce aux lunettes magiques !  

Pour cette séquence, Linda et Anggun vont chausser des lunettes pas comme les autres. Des lunettes magiques avec une propriété unique : une vision des gens entièrement nus ! Public, invités et animateurs, tout le monde est nu avec ces lunettes, comme des rayons X. Des situations cocasses vont s’enchainer, des fous rires en constatant le physique de certaines personnes. Regardez leurs réactions … Ces invités vont perdre le contrôle d'eux même, dans un seul et unique but… s'amuser ! Séquence hilarante, fous rires garantis ! Extrait du Replay « Stars sous hypnose » du 28 janvier 2017 à revoir sur MYTF1.