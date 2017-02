Love ! Idylle naissante entre Jarry et Cyril Féraud  

Elles vous ont manqué, n’est-ce pas ? Ce soir, elles sont de retour : les stars… sous hypnose bien sûr ! Pendant plus de deux heures, corps et esprits des invités seront contrôlés par Messmer, l’hypnotiseur hors-pair et ce, pour notre plus grand plaisir. En plus de ses talents indéniables d’hypnotisme, Messmer aurait-il d’autres facultés ? Serait-il le Cupidon des temps modernes ? En effet, l’amour plane sur le plateau de Stars sous hypnose. Jarry et Cyril Féraud se dévoilent. Désinhibés suite à l’intervention de Messmer, les deux hommes se transforment en Johnny et Bébé et livrent une prestation sensuelle à souhait. « Dirty Dancing » quand tu nous tiens… — Extrait de l’émission « Stars sous hypnose » diffusée le 24 février 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.