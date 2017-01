Messmer hypnotise Moundir à distance, par Skype !  

Stars Sous Hypnose s’apprête à relever un défi mondial ! En effet, pour la première fois à la télévision française, Messmer va prouver que ses pouvoirs dépassent les frontières. Pour cela, il lui suffit d’une conversation à distance via Facetime ou Skype et d’un bon client. Nous avions déjà vu Moundir à l’œuvre dans la dernière édition de Stars Sous Hypnose, dans laquelle l’aventurier se prenait pour le gourou de la secte des légumes. Cette fois, le défi est de taille : retenter l’expérience via caméras interposées ! Rendez-vous samedi 28 à 20h55 sur TF1 pour la prochaine édition de Stars Sous Hypnose !