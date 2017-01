Programmés à ronfler comme s'ils étaient bourrés  

Ils ronflent comme un retour de soirée ! Avant le tournage de Stars Sous Hypnose, Messmer a testé la réceptivité à l'hypnose de Priscilla Betti, Andy Cocq, Christophe Beaugrand et Anaïs Delva. Endormis, ils sont conditionnés et programmés par Messmer pour ronfler, comme s'ils étaient bourrés ! Samedi à 20h55, retrouvez Sandrine Quetier, Priscilla Betti, Andy Cocq, Christine Bravo, Waly Dia, Christophe Beaugrand, Laury Thilleman et Chris Marques qui seront à la merci de Messmer pour des expériences d'hypnose inédites dans Stars sous hypnose !