Scoop ! Elodie Gossuin a donné naissance à des octuplés  

Elles vous ont manqué, n’est-ce pas ? Ce soir, elles sont de retour : les stars… sous hypnose bien sûr ! Pendant plus de deux heures, corps et esprits des invités seront contrôlés par Messmer, l’hypnotiseur hors-pair et ce, pour notre plus grand plaisir. C’est le scoop du jour… ou du moins, une nouvelle que la belle Elodie Gossuin n’attendait pas de sitôt. Déjà maman de quatre enfants (deux paires de jumeaux), elle en aurait eu huit de plus avec Artus. Comme vous vous en doutez, c’est un canular et derrière ce canular des plus réalistes se cache Messmer. Ce dernier a en effet hypnotisé Miss France 2001 qui ne peut qu’être pantoise à l’annonce de cet heureux événement : la naissance de ses octuplés. Elodie Gossuin n’en croit pas ses yeux. Séquence hilarante, regardez ! — Extrait de l’émission « Stars sous hypnose » diffusée le 24 février 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.