Sexy à souhait ! Cyril Féraud et Cartman se transforment en Véronique et Davina  

Elles vous ont manqué, n’est-ce pas ? Ce soir, elles sont de retour : les stars… sous hypnose bien sûr ! Pendant plus de deux heures, corps et esprits des invités seront contrôlés par Messmer, l’hypnotiseur hors-pair et ce, pour notre plus grand plaisir. Flashback quelques mois en arrière ! Souvenez-vous, Cyril Féraud et Cartman ont eux-aussi vécu une aventure incroyable. Sous hypnose, après avoir bu un prétendu liquide magique, ils sont persuadés d'être des culturistes à la musculature impressionnante, ils vont alors disputer le concours de Monsieur Muscle 2016. Coachés par Messmer, ils ne reculeront devant rien pour atteindre leur objectif. Qui décrochera le titre tant convoité ? Une chose est sûre, le combat sera acharné. — Extrait de l’émission « Stars sous hypnose » diffusée le 24 février 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.