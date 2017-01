Stars sous hypnose du 28 janvier 2017  

Arthur et Messmer sont de retour pour un nouveau numéro de Stars sous hypnose. Vous allez devoir croire en l'incroyable ! Le temps d'une émission, nos invités Anggun, Jarry, Ahmed Sylla, Lara Fabian, Jeff Panacloc, Linda Hardy, Anthony Kavanagh et Baptiste Giabiconi vont perdre le contrôle d'eux même, dans un seul et unique but… s'amuser !Confrontées à des situations rocambolesques lors de caméras cachées ou séquences en plateau, le comportement de nos stars sera aussi incroyable qu'inattendue et très drôle ! Quelles seront les réactions des personnalités soumises au talent d'hypnotiseur de Messmer, le Fascinateur ? Rendez-vous sur le plateau de Stars sous hypnose !