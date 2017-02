Surprise ! Moundir est millionnaire  

Elles vous ont manqué, n’est-ce pas ? Ce soir, elles sont de retour : les stars… sous hypnose bien sûr ! Pendant plus de deux heures, corps et esprits des invités seront contrôlés par Messmer, l’hypnotiseur hors-pair et ce, pour notre plus grand plaisir. C’est un jour de chance pour Moundir, il a gagné au loto… Du moins, il le pense du plus profond de son être. Derrière ce coup de maître se cache bien évidemment Messmer. Regardez ! — Extrait de l’émission « Stars sous hypnose » diffusée le 24 février 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.