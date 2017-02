Vendredi à 20h55, Messmer n'a pas fini de vous étonner !  

Arthur et Messmer proposent un numéro inédit de Stars sous hypnose. Pendant plus de deux heures, vous allez découvrir des stars telles que vous ne les avez jamais vues dans des situations exceptionnelles ! Sous hypnose, elles vont vivre des aventures aussi drôles qu’incroyables, des expériences uniques, des fous rires mais aussi de l’émotion.Baptiste Giabiconi, Jarry, Elodie Gossuin, Kevin Razy, Cyril Feraud, Willy Rovelli, Erika Moulet, Moundir et Artus ont accepté de se prêter au jeu et d’être hypnotisés par Messmer, le fascinateur :- Elodie va se réveiller à la maternité dans la peau d'une maman de... huit bébés ! Comment va-t-elle réagir ?- Jarry va devoir faire preuve de beaucoup d’attention auprès d’un œuf qu’il a lui-même pondu !- Kevin Razy va devenir un cowboy, plus vrai que nature ! Et en plateau, Baptiste Giabiconi va vivre une expérience inattendue immergé dans un bain de glace !Quant à Cyril Féraud, Erika Moulet, Artus, Moundir et Willy Rovelli, ils vont se confronter à des situations invraisemblables en plateau à la fois étonnantes et insolites !