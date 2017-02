Qui veut la peau de Kevin Razy ?  

Elles vous ont manqué, n’est-ce pas ? Ce soir, elles sont de retour : les stars… sous hypnose bien sûr ! Pendant plus de deux heures, corps et esprits des invités seront contrôlés par Messmer, l’hypnotiseur hors-pair et ce, pour notre plus grand plaisir. Ce dernier a d’ailleurs hypnotisé Kevin Razy qui a vécu une aventure extraordinaire entre le rêve et la réalité. L’humoriste a remonté le temps et s’est retrouvé avec Florent Peyre dans une aventure rocambolesque mêlant braquage, règlements de comptes, danse et interrogations… Le tout dans un univers Far West des plus réels. Que lui est-il arrivé ? Pour quelle raison est-il déguisé en cow-boy ? Et surtout, pourquoi est-il recherché par le chérif de la ville ? Découvrez-le sans plus attendre ! — Extrait de l’émission « Stars sous hypnose » diffusée le 24 février 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.