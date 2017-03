Qui est Erika Christensen, la séduisante chanteuse de Fascination mortelle ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Ce vendredi 17 mars, TF1 diffuse Fascination mortelle. Ce téléfilm relate l’histoire d’une célèbre chanteuse victime d’un crash d’avion et de l’obsession d’un fan. Dans le rôle de l’artiste harcelée, on retrouve Erika Christensen, une comédienne qui multiplie les allers-retours entre la télé et le cinéma.

Son nom ne vous dit peut-être rien mais vous avez déjà vu son visage que ce soit au cinéma ou à la télévision. Il faut dire qu'Erika Christensen fréquente les plateaux de tournage depuis son plus jeune âge. Son premier passage à la télévision, elle le doit au clip Childhood de Michael Jackson dans lequel elle apparaît. Elle n’a alors que 13 ans.

Artiste aux multiples talents – elle joue, chante et danse -, cette jolie blonde de 34 ans est déterminée à devenir actrice. Son rêve, elle le réalise en 1997 lorsqu’elle décroche son premier rôle au cinéma dans Petit Poucet l’espiègle. A la suite de ces premiers pas prometteurs, elle va enchaîner les participations à de nombreuses séries telles que The Practice, Frasier, 3e planète après le soleil, Les Anges du Bonheur, Le Caméléon...

Née à Seattle le 19 août 1982, Erika Christensen va finalement connaître un véritable tournant dans sa carrière en 2000. Cette année-là, elle campe Caroline Wakefiled, la fille toxicomane de Michael Douglas dans l’excellent Traffic de Steven Soderberg. Dans ce long-métrage qui va récolter quatre Oscars dont celui du meilleur réalisateur, elle donne notamment la réplique à Don Cheadle, Catherine Zeta-Jones ou encore Benicio Del Toro. Deux ans plus tard, elle partagera l’affiche avec Susan Sarandon dans Sex fans des Sexties. Elle se retrouve également face à Scarlett Johansson et Chris Evans dans The Perfect Score en 2004. Elle croise aussi le chemin de Kevin Costner dans Les Bienfaits de la colère un an plus tard. Et ceux de Jodie Foster et Sean Bean dans Flight Plan.

Côté télévision, elle alterne entre séries (rôle principal dans Six Degrees et Parenthood) et des téléfilms comme Fascination Mortelle diffusé ce vendredi 17 mars sur TF1 ou L’homme idéal vu le 11.





Vous pouvez retrouver le replay de Facination Mortelle après sa diffusion télé, ci-dessous :