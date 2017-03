Qui est Jamie Luner, une mère inquiète et intrépide dans Le Lycée de la Honte ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Ce jeudi 16 mars, TF1 diffuse Le Lycée de la Honte. Un téléfilm qui a pour objet un réseau de prostitution dans un lycée. Dans le rôle d’une mère soupçonneuse et intriguée par le comportement de sa fille, on retrouve Jamie Luner, une rousse incendiaire bien connue des fans de séries.

Dans Le Lycée de la Honte tourné en 2012, Jamie Luner incarne Holly Benson une mère inquiète par les nouvelles fréquentations et le changement de comportement de sa fille. Intriguée, elle décide de mener l’enquête et découvre avec stupeur que celle-ci s’est retrouvée entraînée dans un réseau de prostitution.

Mais avant ce téléfilm diffusé sur TF1 ce jeudi 16 mars, Jamie Luner a déjà eu une belle carrière à la télévision. Née le 12 mai 1971 à Palo Alto en Californie, cette rousse incendiaire ne se destinait pourtant pas à la comédie. Elle voyait le métier d’actrice plus comme un passe-temps. Même si, en 1988, elle décroche le rôle de Cindy Lubbock dans Un toit pour dix.

Après l’annulation de la série, elle décide alors de se consacrer à sa véritable passion, la gastronomie. Elle a d’ailleurs suivi une formation dans ce sens et a même été chef dans un restaurant français à partir de 1991.

Elle ne reprendra le chemin des plateaux de tournage que deux ans plus tard. Jamie Luner va ensuite enchaîner quelques participations dans des fictions des années 90 comme Mariés, deux enfants, avant de décrocher la série qui la fera connaître. En effet, en 1996, elle décroche le rôle de Peyton Richards dans Savannah, produite par Aaron Spelling, à qui l’on doit de nombreuses séries telles que Starsky et Hutch, Drôles de Dames, Dynastie, Beverly Hills, 7 à la Maison, Charmed et bien d’autres...

Et après l’annulation de Savannah, le producteur à succès décide de lui offrir le rôle de la peste Lexi Sterling dans Melrose Place. Deux ans plus tard en 1999, elle remplace Ally Walker dans la série Profiler avant de travailler à nouveau avec Aaron Spelling sur Sherifs à Los Angeles. Dès lors, elle va multiplier les projets de téléfilms et faire des apparitions dans de nombreuses séries telles que Les Experts, Supernatural, Esprits Criminels, Mon Oncle Charlie, True Blood ou encore First Murder.

