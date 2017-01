12 ans sans ma fille  

Karen Turner est photographe. Elle vit avec Tim, son mari, à Atwater, en Californie. Leur fille Haley a trois ans quand elle est enlevée. Après deux ans de recherches infructueuses, Karen et Tim se séparent. Dix ans plus tard, Karen n’a pas vendu sa maison et continue ses recherches, tout en travaillant comme photographe dans des écoles. Dans le cadre de son travail, elle se rend à Colwood, une autre ville de Californie, et se fait héberger par son amie, Megan. Au lycée, elle remarque une adolescente qui ressemble à Haley, Emma McQueen. Elle mène donc son enquête sur elle et ses parents, Susan et Dave. Elle découvre qu’ils ont aussi vécu à Atwater et qu’ils ont perdu une petite fille. Elle en conclut que ce sont eux qui ont enlevé Haley...