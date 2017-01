A l'épreuve du lycée  

Victime de fausses accusations et physiquement agressée, Ashley supplie sa mère de déménager. Elles partent toutes les deux en pleine nuit pour s’installer dans une autre ville. La jeune fille intègre un nouveau lycée où sa mère a trouvé un poste de professeur d’art dramatique. Ashley y découvre un professeur d’histoire aux méthodes pédagogiques particulières. Elle y fait aussi la connaissance de Max, un élève calme et gentil, régulièrement harcelé par Nick et sa bande d'amis. Bien que voulant être discrète, elle ne peut s’empêcher de prendre la défense de Max et de dire à Nick ce qu’elle pense de son comportement. Les deux adolescents se découvrent et se rapprochent. Lors d’une fête, ils échangent un baiser sous les yeux de Carrie, l’ex-petite amie de Nick. C’est là que la vie d’Ashley va à nouveau basculer...