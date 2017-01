A vos caisses !  

Marie-Jo travaille comme caissière dans un petit supermarché de province. L’arrivée d’un nouveau directeur, Antoine Podayac, bouscule les habitudes du personnel. Sa rigueur et sa maladresse rendent d’emblée les relations explosives, particulièrement avec Marie-Jo, dotée d’un caractère bien trempé. Elle le prend en grippe et il le lui rend bien. Mais lorsqu’Antoine se présente à la chorale qu'elle dirige par la force des choses, à la suite de la mort soudaine du chef de chœur, les rapports de force s’inversent. Les répétitions se succèdent, Marie-Jo est amenée à donner des cours particuliers de chant à Antoine qui chante faux, et la tension monte à mesure que le concert approche et quand l’amour s’en mêle.