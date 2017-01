Alerte enlèvement  

Isabel, une jeune fille de seize ans, vit avec sa mère Jackie, son beau-père, Matt, et son demi-frère de trois ans, Thomas. Comme beaucoup de filles de son âge, elle passe sa vie sur internet et les réseaux sociaux. Sa mère et son père ont également un compte sur les réseaux, sur lesquels ils postent beaucoup de photos. Un jour, alors qu’Isabel emmène Thomas jouer au parc, il se fait enlever. En utilisant internet pour trouver des indices, Isabelle et ses parents vont alors réaliser que leurs comptes sur les réseaux sociaux sont de merveilleux outils pour quiconque veut les atteindre. Utilisant le même outil, ils parviennent sur la trace de l’ex-femme de Matt, en désespoir d’enfant…