Ma belle-mère et moi  

Après avoir fait une brillante carrière dans la publicité, Annabelle réalise son rêve en ouvrant une boutique de mariage au concept innovant : tout est d’occasion et a été chiné par ses soins. Elle offre aux futures mariées la possibilité d’être elles-mêmes le grand jour et non pas de se retrouver affublées d’une robe qu’on voit dans tous les magazines. Ce genre de robes, c’est Claire, propriétaire de sa boutique traditionnelle, qui les propose. Les deux femmes ont une vision diamétralement opposée du mariage. Quelle n’est pas leur surprise quand elles se rendent compte qu’Annabelle est tombée amoureuse de Sam, le fils de Claire. Cette dernière va tout faire pour détourner son fils de sa concurrente, mais les sentiments de Sam sont plus forts et il demande Annabelle en mariage...