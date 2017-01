Le cauchemar d'une disparue  

Jane est une petite fille, âgée d’environ cinq ans. Retrouvée par des chasseurs dans une forêt en état de choc et d’amnésie, elle est amenée à l’hôpital. Elle ne sait plus ni d’où elle vient, ni comment elle s’appelle, ni qui sont ses parents. Elle grandit donc à l’orphelinat avec son inséparable ami, Finch. Devenue adulte, elle partage un appartement avec lui. Un jour, un courrier des services sociaux l’informe qu’une femme prétend être sa mère. Folle de joie, elle la rencontre et part s’installer dans un magnifique domaine du Minnesota. Dans cet endroit isolé vit sa mère, Sylvia, son nouveau mari, Carlo, qu’elle a épousé après le suicide de son mari, Robert, et l’intendante, Theresa. Jane, de son vrai prénom Savannah, est en fait la vraie héritière de ce domaine magnifique. Sylvia n’ayant pu faire déclarer sa fille morte par la justice, elle a voulu la retrouver dans le but de lui faire signer une procuration afin de mettre le domaine à son nom et à celui de son mari. Guidée par la présence inconsciente d’elle petite fille et grâce l’aide de son ami Finch, Jane découvre toute la vérité.