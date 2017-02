Le choix de ma vie  

Dans une petite communauté Amish de Pennsylvanie, Hannah, fille exemplaire de Ezekiel Yoder, décide de partir à Los Angeles pour Rumspringa, la période où les jeunes Amish peuvent expérimenter la vie moderne avant de s’engager définitivement à suivre les règles de la communauté. Samuel, son «promis» refuse de l’accompagner. Elle part avec Sarah, Mary et Isaac qui profitent de toutes les opportunités. D’abord réticente, elle finit par les suivre dans une soirée où elle rencontre Josh, étudiant et DJ à ses heures. Josh fait découvrir le monde à Hannah et ils deviennent de plus en plus proches. La veille du départ, elle ne veut plus partir...