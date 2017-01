Les enfants du péché  

Corrine, son époux et leurs quatre enfants ont tout pour être heureux. Ils représentent la famille américaine idéale. Mais un jour, le mari meurt dans un accident. Désemparée, Corrine ne voit qu’une solution : retourner vivre chez ses parents qu’elle n’a pas revus depuis vingt ans, dont elle n’a jamais parlé à ses enfants et qui l’ont déshéritée. Ils sont très riches et habitent un grand manoir. Son père est très malade et Corrine espère regagner son affection pour pouvoir hériter de sa fortune. Son père est ravi de retrouver sa fille chérie. Il fait un testament en sa faveur à condition qu’elle n’ait pas eu d’enfants de son défunt mari car il avait totalement désapprouvé cette union. Corrine est contrainte de révéler ce secret à ses enfants. Ceux-ci sont donc enfermés dans une chambre avec accès au grenier, mais avec l'interdiction absolue de sortir. Leur grand-père ne doit absolument rien savoir de leur existence. Seules Corrine et sa mère viennent rendre visite aux enfants et leur apporter à manger...