La fille du Père Noël  

Mary, une jeune femme hyperactive, est une consultante d’entreprise très appréciée. Elle voit son existence basculer lorsque sa mère lui annonce que son père a été victime d'une crise cardiaque. Celui-ci n'est autre que le Père Noël, or nous sommes à un mois de Noël ! Mary part donc au pôle Nord chez ses parents et décide de remplacer son père, mais à sa façon. Elle impose aux elfes qui préparent les jouets des méthodes très modernes. Elle change tout et c’est la catastrophe ! De plus, son petit ami arrive sans prévenir et n’a plus qu’une idée : faire de cet endroit magnifique un lieu touristique très prisé. Mais la frénésie de la vie moderne est incompatible avec l’esprit de Noël. Mary saura-t-elle faire parler le langage du cœur et se montrer digne de remplacer son père ?