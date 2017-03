J'ai détruit mon mariage  

Bryant Myers, brillant publicitaire, divorcé et père d’une petite fille, tente l’aventure sur internet pour trouver l’âme sœur. Il y rencontre Georgia, qui lui semble être différente des autres femmes, et ne tarde pas à l’épouser. Ce mariage éclair ainsi que le mystère entourant le passé de Georgia intriguent Virginia, l’ex-femme de Brian, qui va mener son enquête. Entre-temps, Georgia devient de plus en plus jalouse et émotionnellement instable...