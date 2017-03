L'amour en cadeau  

Brandi O'Neill est serveuse dans un bar de Chicago. Elle espère, plus que tout, être invitée à passer les fêtes de Noël chez Scott Shift, un jeune héritier millionnaire, dont elle pense être la petite amie. Mais elle déchante vite lorsque celui-ci lui annonce qu'elle ne s'entendra jamais avec sa mère et qu'il ne peut donc pas l'emmener avec lui chez ses parents. Mais la jeune femme n'a pas dit son dernier mot. Elle a, en effet, remarqué que Scott est accompagné, à chaque fois qu'il entre dans le bar où elle travaille, d'un agent du FBI, James Cunningham. Elle l'aborde et lui révèle qu'elle a des informations de la plus haute importance à lui donner au sujet de l'entreprise Shift.