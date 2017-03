Dans l'enfer de la captivité  

Janice et Cameron, deux jeunes adultes, enterrent un corps dans la forêt, de nuit. Sur une route de Californie en mai 1977, le couple prend Colleen, une jeune femme, en stop. Arrêtés dans la campagne, Cameron la ligote, la bâillonne et place sa tête dans une boîte. Une fois chez eux, Cameron suspend Colleen au plafond du sous-sol. Il la fouette, puis fait l'amour à sa femme. Il allonge la captive sur une table, la tête dans la boîte. Pendant que son mari est au travail, Janice entend Colleen geindre. Elle descend la voir. A son retour, Cameron nourrit Colleen, puis la fouette. Au lit, Janice dit à son mari qu'ils ne doivent pas la relâcher. Elle lui fait promettre de ne pas coucher avec elle. Cameron fabrique une boîte de la longueur d'un corps, avec un système de ventilation. Il y allonge Colleen. Celle-ci repense à sa dernière conversation avec son père et à sa rencontre avec son couple de ravisseurs. Jack, le père de Colleen, apprend que sa fille n'a pas payé son loyer. Sa femme et lui vont signaler la disparition de leur fille à la police. Comme elle est majeure et qu'ils n'ont pas de preuve, aucune recherche n'est lancée. Janice annonce à Cameron qu'elle est enceinte. Il n'a pas l'air ravi. Sept mois après l'enlèvement, le propriétaire et voisin demande à vérifier la chaudière au sous-sol de la maison. Cameron cherche un article sur les esclaves dans une revue. Il le fait lire à Colleen et lui parle de la Compagnie, fraternité qui surveille les esclaves. Il lui suggère fortement de signer un contrat la liant au couple. Elle obéit. Colleen porte désormais une robe longue et un collier d'esclave de la Compagnie. Quand Cameron dit "Attention !", elle se déshabille et met les bras en l'air. Elle doit l'appeler "maître" et s'adresser à Janice en lui disant "madame". Le propriétaire insiste pour vérifier la chaudière. Ils déménagent. En septembre 1978, Janice accouche d'une petite Amber. Colleen dort dans la caisse placée au pied du lit conjugal. En mars 1979, Janice reproche à Colleen d'avoir oublié sa fourchette. Colleen se fait corriger par Cameron, Janice retrouve la fourchette et se réfugie dans la prière sous les cris de l'esclave. Cameron lui reproche de parler davantage à Dieu qu'à lui-même. Il invente une histoire d'esclave maltraitée pour faire peur à Colleen et lui faire passer l'idée de s'enfuir. Il l'emmène ramasser du bois dans la forêt. Il se blesse à la cheville, elle songe à s'enfuir, mais reste pour soigner son maître. Janice reproche à Cameron de préférer la compagnie de Colleen à la sienne. Il lui propose de partager Colleen. Elle accepte, mais quand il couche avec l'esclave, furieuse, elle le lui reproche. Presque quatre ans après l'enlèvement, Colleen aperçoit Amber. Elle réalise qu'elle a grandi et se demande depuis combien de temps elle est là. La famille part une semaine en vacances. Sous la chaleur étouffante, Colleen se déshydrate dans sa boîte et hallucine : elle se demande pourquoi elle est là et ce qu'elle a fait pour mériter un tel sort, elle voit sa sœur qui prie pour elle, elle nage sous l'eau et aperçoit un ange. A leur retour, Cameron trouve Colleen dans la salle de bains, la Bible dans les mains. Cameron lit un passage de la Bible sur les esclaves et leurs maîtres. Il demande à Janice de faire un effort pour accepter Colleen. Alors que Cameron est absent, Janice fait sortir Colleen de sa boîte et prie avec elle. Elles se comparent à Sarah et Agar. Près de six ans après l'enlèvement, Colleen implore Cameron de la laisser voir sa famille. Janice et Colleen prient à l'église, Janice pleure. Elle tient tête à Cameron en défendant Colleen. Il la corrige. Quelques mois plus tard, Cameron fait croire à Colleen que si elle réussit un test, la Compagnie l'autorisera à aller voir sa famille. Elle met le canon d'un fusil dans sa bouche et appuie sur la détente. Cameron l'emmène. Ils sont accueillis par les parents et Bonnie, la sœur de Colleen. Cameron doit revenir chercher la jeune femme le lundi. En regardant un album photo, Bonnie est inquiète et pose des questions à sa sœur. Colleen prétend être fatiguée et évite la conversation. Le lendemain, Colleen lui dit qu'elle n'a pas le droit de parler. Cameron vient chercher Colleen un jour plus tôt. Il annonce à la famille qu'ils vont se marier. Janice surprend une conversation sur l'oreiller : Cameron veut fonder une famille avec Colleen. Le lendemain, elle fait ses valises et part avec Amber chez ses parents. Colleen essaie de consoler Cameron qui s'en prend à elle. Il l'enferme dans une cave qu'il a creusée sous le garage. Il part sous la pluie. Janice prie. Elle libère Colleen et lui raconte qu'avant elle, ils ont pris une autre jeune femme, Marlitz, en stop. Ils l'ont fait taire et l'ont enterrée. Quand Cameron rentre, la cave est vide. Janice dépose Colleen à un arrêt de car et lui avoue que Cameron n'a jamais fait partie de la Compagnie. Colleen s'en va. Cameron pleure. Il a été condamné à 104 années de prison. Janice a témoigné contre son mari et n'a pas été poursuivie. Elle a avoué le meurtre de Marlitz, mais le corps n'a jamais été retrouvé. Colleen a été séquestrée pendant 2640 jours. Elle aurait survécu grâce à sa foi.