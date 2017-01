La onzième victime  

Hailey Dean, célèbre procureur d’Atlanta, parvient à faire condamner Clinton Cruise pour les meurtres de sept femmes. Le tueur en série, artiste raté, reproduisait des tableaux de maîtres en mettant en scène ses victimes dans des décors réalistes. Traumatisée par cette affaire, Cruise ayant tenté de l’étrangler en plein tribunal, Hailey Dean abandonne le droit pour ouvrir un cabinet de psychologue à New York. Deux ans plus tard, l’avocat de Cruise obtient un nouveau procès en appel et le psychopathe est libéré en secret. Malgré les mises en garde de son avocat, il part pour New York, décidé à se venger de l’ex-procureur. Il cambriole son bureau et dérobe les dossiers de ses patientes et bientôt, les macabres mises en scène recommencent. Ignorant la libération de Cruise, le lieutenant Kolker, chargé d’élucider ces nouveaux meurtres, soupçonne la psychologue, persuadé qu’elle est obsédée par le tueur en série, et l’arrête. Elle est rapidement relâchée quand le lieutenant apprend la libération de Cruise.